Polícia confirma morte de operário português durante obra em escola. Dois continuam nos escombros

oito deles em estado considerado muito grave.



Estrutura cedeu durante trabalhos de construção. Autoridades aguardam pelo fim das buscas para iniciar investigação.

A empreiteira responsável pela obra, Democo, disse estar pronta a colaborar com a investigação, mas que "ainda é muito cedo para ter respostas". As autoridades belgas esperavam pelo fim das buscas para iniciar as perícias.A escola primária em construção deveria abrir portas no dia 1 de setembro, tendo capacidade para um total de 500 crianças.





O porta-voz da polícia Willem Migom anunciou este sábado que dois operários que morreram no desabamento de uma escola em construção em Antuérpia, na Bélgica, um é português e outro romeno.A polícia confirma que inicialmente estavam a realizar buscas por quatro pessoas dadas como desaparecidas mas uma delas foi identificada no hospital. A vítima tem vários ferimentos.Entre os escombros estão ainda dois trabalhadores portugueses e um de nacionalidade russa, segundo avança o porta-voz da polícia local. No total existem nove feridos hospitalizados,