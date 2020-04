Polícia 'constrói' coração com carros patrulha para agradecer aos profissionais de saúde que combatem coronavírus

O departamento policial de Fort Myers, na Florida, organizou-se para prestar uma homenagem aos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente ao combate do coronavírus.



Com recurso a 15 carros patrulha, os agentes de autoridade formaram um coração no parque de estacionamento do hospital Memorial Lee, por forma a agradecer aos trabalhadores de saúde, a semana passada.



Os agentes ficaram no centro dos carros em forma de coração, com um cartaz que dizia: 'Obrigado FMPD ', enquanto acionaram as luzes de emergência das viaturas.