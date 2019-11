Polícia contacta 100 famílias depois de trabalhador de berçário ser detido por abuso sexual de menores

A polícia do Reino Unido revelou esta terça-feira que a creche Jack and Jill em Devon encerrou depois de alegadamente um trabalhador abusar sexualmente de crianças.



As autoridades inspecionaram 250 horas do circuito fechado de televisão da creche depois de a 29 de julho receberem informações relacionadas com o crime. Depois de analisadas as imagens, apontaram "várias crianças de dois anos ou mais como possíveis vítimas", afirmou o inspetor James Stock, segundo o jornal Independent.

Fontes não identificadas acreditam que o número de vítimas é de cerca de uma dúzia, mas sabe-se que a polícia já entrou em contacto e alertou cerca de 100 famílias para o incidente.

O homem, que foi detido no dia em que a polícia recebeu informações, foi libertado sob fiança este mês e sob condições que o proíbem de entrar na área da creche. "Posso garantir que o indivíduo em questão foi imediatamente removido do local e recebeu condições estritas de fiança como parte da libertação", afirmou uma inspectora.

Nancy Meehan, diretora de serviços infantis, afirmou: "Levamos a sério a proteção das crianças e estamos a trabalhar em colaboração com parceiros, incluíndo a polícia".

A creche ainda se encontra encerrada e as investigações a decorrer.