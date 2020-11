Polícia de Berlim usa canhões de água contra manifestação anti-restrições. Veja as imagens

A polícia alemã usou hoje canhões de água em Berlim para dispersar uma manifestação de protesto contra as medidas restritivas impostas no âmbito da pandemia de covid-19 já que os ativistas se recusaram a usar máscara.

Pouco antes, a polícia tinha ordenado a dispersão desta aglomeração, que juntou entre 5.000 e 10.000 pessoas perto da Porta de Brandeburgo, no coração da capital, após ter, sem sucesso, ordenado que respeitassem as instruções sanitárias.

Milhares de pessoas juntaram-se hoje no centro de Berlim para protestar contra as medidas impostas no âmbito da pandemia da covid-19 enquanto os deputados debatem um projeto de lei para reforçar a capacidade das autoridades de impor restrições.