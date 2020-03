Polícia de elite galego morre com coronavírus em Espanha

Morreu esta sexta-feira o polícia de elite galego, tenente-coronel Jesús Gayoso Rey, vítima de uma infeção pulmonar causada pelo coronavírus.



Jesús era chefe do Grupo de Ação Rápida da Guarda Civil, natural da Corunha, com origens familiares em Begonte. Era pai de duas crianças







O chefe do Grupo de Ação Rápida da Guarda Civil não participou fisicamente na operação, tendo apenas dirigido a mesma, por isso é possível que tenha sido contagiado por um dos guardas civis que foram ao local.