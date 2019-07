Polícia de folga em Málaga detém dois dos fugitivos mais perigosos da Suécia

Um agente da Polícia Nacional que estava de folga prendeu dois dos fugitivos mais procurados da Suécia, num centro comercial em Málaga, Espanha.

De acordo com o jornal espanhol El País, os dois detidos, irmãos suecos com idades compreendidas entre os 35 e os 37 anos, tinham recebido ordens europeias de detenção, emitidas pelas autoridades da Suécia, por terem raptado e torturado uma pessoa em fevereiro deste ano. A vítima ficou ferida com gravidade.

A detenção ocorreu no domingo passado, cerca das 14h00 locais (13h00 em Portugal Continental).

Foi no seu dia de folga que o agente da Polícia Judiciária da Delegacia de Polícia de Málaga, num centro comercial cheio de turistas, reconheceu os dois fugitivos perigosos. O reconhecimento foi possível devido à equipa policial ter recebido recentemente informações sobre os homens em causa.

Esses homens, procurados por terem sequestrado uma pessoa durante três dias a fim de conseguirem obter códigos para aceder às aplicações bancárias da vítima, são considerados muito violentos.



O jornal espanhol avança que um dos detidos pratica boxe e que os dois pertenceram a um gangue de motards da cidade de Goteborg.

Para os conseguir deter, o polícia segui-os nos corredores do centro comercial. Foi com o apoio dos seguranças do espaço que foi possível identificar os suspeitos e detê-los.

Os dois irmãos foram levados para a esquadra da polícia em Málaga.