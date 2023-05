Polícia de folga invade esquadra e mata quatro colegas no Brasil

Um inspetor da Polícia Civil (Judiciária) do estado brasileiro do Ceará matou na madrugada deste domingo outros quatro polícias que estavam de plantão na esquadra de Camocim, cidade a 353 quilómetros da capital estadual, Fortaleza. O inspetor, António Alves Dourado, fugiu do local após os homicídios, mas entregou-se pouco depois.

De acordo com as informações iniciais, o inspetor Dourado, que não estava de serviço, invadiu durante a madrugada a Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocin. Entrou pelas traseiras, que dão acesso aos alojamentos dos polícias de plantão. Quando acedeu aos alojamentos, disparou sem cessar contra todos os que ali estavam, quatro colegas da polícia, sendo três escrivães e um outro inspetor, e só saiu depois de se certificar que todos estavam mortos.

A motivação do inspetor para matar os colegas não é ainda conhecida. O homicida tinha chegado à esquadra de mota e para fugir usou um dos carros da corporação que estavam estacionados junto ao edifício policial. Foi no carro da polícia até um quartel da Polícia Militar da cidade, onde se entregou e confessou o crime, que provocou enorme comoção na região e, principalmente, entre agentes das forças de segurança, ainda mais por a tragédia ter acontecido na madrugada do Dia da Mãe, que no Brasil se comemora no segundo e não no primeiro domingo de Maio.