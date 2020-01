Polícia de folga mata homem que ameaçava explodir autocarro lotado no Rio de Janeiro

Um polícia de folga que viajava num autocarro intermunicipal de passageiros na região de Casimiro de Abreu, cidade na Grande Rio de Janeiro, Brasil, matou um assaltante armado com uma pistola.



O assaltante, Waldemir Moreira Santos, de 60 anos, foi alvejado com dois tiros pelo agente dentro do autocarro e ainda foi levado com vida ao Hospital Municipal de Rio das Ostras, outra cidade da região, mas morreu pouco depois.

Segundo relatos do agente e de outros passageiros, o autocarro, da empresa Viação 1001, com 48 pessoas a bordo, circulava na estrada conhecida como Estrada Serramar, entre a região serrana e o litoral fluminense, quando o homem empunhou a arma e anunciou um assalto. Para pressionar os passageiros, o homem afirmou estar com uma granada e que explodiria o colectivo com todas as pessoas lá dentro se não lhe entregassem pertences de valor como carteiras, objectos de ouro, telemóveis e outros.

O polícia, que viajava no autocarro à paisana, empunhou a sua arma particular e deu voz de prisão ao assaltante. Waldemir não obedeceu à ordem para largar a arma, antes pelo contrário, apontou-a à cabeça do agente, que disparou.

Já com todos a salvo e a situação sob controle, verificou-se que o assaltante, afinal, não tinha qualquer explosivo com ele e que até a arma que apontou para o polícia era uma réplica, muito parecida com as verdadeiras, mas apenas um brinquedo inofensivo. Após a ocorrência, os registos policiais mostraram que Waldemir, com o qual foram encontrados diversos telemóveis, carteiras e relógios, provavelmente fruto de um assalto recente, tinha uma longa lista de crimes, já tendo sido incriminado por, pelo menos, 20 furtos, roubos e falsificação de documentos.