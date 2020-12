Polícia de Nova Iorque abate homem armado que disparou durante concerto de Natal em catedral

Um homem com cerca de 50 anos abriu fogo durante um concerto na Catedral de São João o Divino, em Nova ioruqe, EUA, durante um concerto de Natal que decorria nas escadas de acesso ao edifício. O suspeito, que disparou para o ar com duas armas de fogo, foi prontamente abatido pelo forte dispositivo policial que estava no local.O coro da catedral entoava cânticos na tarde deste domingo quando o suspeito apareceu em cena, brandindo duas armas no ar, e começou a disparar. "Havia um indivíduo a disparar tiros. Por isso os agentes no local agiram imediatamente", explica porta-voz da polícia de Nova Iorque à CNN.Os polícias no local tinham sido contratados para assegurarem a segurança durante o evento.Apesar do aparato, não há relato de feridos. O suspeito foi abatido com um tiro na cabeça e a morte declarada quando este chegou ao Hospital St. Luke.