Polícia de São Paulo prende jovem de 19 anos que preparava ataques a escolas

A polícia de São Paulo prendeu esta segunda-feira na zona sul daquela cidade brasileira um rapaz de 19 anos que, segundo a corporação, preparava ataques a escolas. A polícia não divulgou a identidade do detido, supostamente para não prejudicar as investigações ainda em andamento, que envolvem outros suspeitos.De acordo com as poucas informações avançadas pelas autoridades, o jovem estava a aliciar outras pessoas para participarem em ataques a estabelecimentos de ensino de São Paulo, juntamente com ele ou separadamente. O recrutamento estava a ser feito, entre outras formas, através da internet, o que permitiu a vigilância e a prisão do rapaz.Ainda segundo a polícia paulista, o suspeito já estava a ser vigiado há meses pela Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil (Judiciária). Não foi inicialmente informado se a decisão de o prender esta segunda-feira significa que algum ataque a escolas estava iminente.A prisão do rapaz em São Paulo acontece seis dias depois de um outro jovem, Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, ter matado cinco pessoas numa escola infantil na pequena e pacata cidade de Saudades, no estado de Santa Catarina. Entre as vítimas estavam três crianças com menos de dois anos. O assassino, que tentou o suicídio após as mortes e ainda está internado, até agora não revelou o motivo do ataque.Em abril de 2019, o ataque a um liceu na cidade de Suzano, na periferia leste de São Paulo, terminou com 10 mortos. Sete eram alunos, um era tio de um dos assassinos, ex-alunos da escola, e os outros dois foram os próprios autores do massacre, tendo um assassinado o comparsa e depois se suicidado.