Polícia de São Paulo recupera testes de coronavírus e máscaras roubadas. 10 chineses foram detidos

Numa operação verdadeiramente cinematográfica, agentes de um grupo de elite da Polícia Civil (Judiciária) de São Paulo recuperaram no final da tarde deste sábado na zona sul da capital paulista uma carga milionária de testes de coronavírus e EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, destinados a profissionais de Saúde que combatem a pandemia da doença mas tinham sido roubados na passada segunda-feira. Os produtos foram localizados e apreendidos na sede de uma empresa situada no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista, que era controlada por um chinês que se fazia passar por representante da cidade chinesa de Xangai.

Zheng Xiao Yun, que se identificou aos agentes do DOPE, Divisão de Operações Policiais Estratégicas, como presidente da Associação Comercial Xangai-Brasil, foi preso no luxuoso escritório que tinha no andar por cima do armazém da empresa, tal como outros nove orientais que o acompanhavam quando um delegado (inspector), Luiz Alberto Guerra, se fez passar por comprador da mercadoria roubada e lhe deu voz de prisão. No escritório, a polícia paulista disse ter encontrado também armas de grosso calibre, entre elas uma carabina .40, uma espingarda calibre 12 e três pistolas automáticas 380.

Ao todo, de acordo com o balanço parcial divulgado pela polícia no final deste sábado, foram recuperados no local, escondidos quer no armazém quer no próprio escritório de Zheng, 15 mil testes de Coronavírus, dois milhões de máscaras, grande quantidade de modernos termómetros electrónicos, tambores cheios de álcool em gel e grande quantidade de toucas, macacões e batas de proteção destinadas a médicos, enfermeiros e outros profissionais da linha de frente no combate à Covid-19. As mercadorias foram importadas legalmente da China por uma empresa importadora de São Paulo que as ia vender a hospitais públicos e privados da cidade, mas segunda-feira, pouco depois da chegada ao Brasil foram roubadas em circunstâncias ainda não esclarecidas num terminal do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na área metropolitana da capital paulista.



TRAMAS E VIOLÊNCIA

Após o roubo, de acordo com as informações avançadas pela Polícia Civil, o grupo comandado por Zheng fez saber no mercado negro que estava com as mercadorias e queria vendê-las, pedindo, só pelos testes de Coronavírus, 714 mil euros. O delegado Luiz Alberto Guerra fez-se passar por um interessado na compra da mercadoria roubada, negociou com os chineses durante dois dias até conseguir baixar o preço para 535 mil euros e este sábado, como combinado, foi até à sede da empresa concretizar o negócio, dando voz de prisão aos 10 chineses assim que os produtos lhe foram mostrados.

Um numeroso grupo de agentes que o tinha acompanhado mas ficou escondido do lado de fora do armazém, invadiu o local ao receber um sinal de Guerra. Os 10 chineses não tiveram tempo de reagir, negaram que a mercadoria fosse roubada mas não conseguiram provar a sua procedência e, ao verem que a situação deles se tinha complicado, usaram a desculpa de não falarem português para não responderem às perguntas da polícia.

Zheng Xiao Yun, muito conhecido entre políticos do Brasil por levar autarcas para conhecerem empresas na China visando a realização de negócios entre os dois países, já foi notícia outras vezes nas páginas policiais nos últimos anos. Ele chegou a ser condenado por importação fraudulenta de relógios falsificados, mas não chegou a cumprir pena por o crime ter prescrito, já foi sequestrado por outros chineses que lhe queriam extorquir uma avultada quantia, tendo na altura sido salvo pela polícia de São Paulo.

Ao menos em duas ocasiões, sócios e ex-sócios de Zheng, todos igualmente chineses, já tentaram matá-lo e à mulher dele. Numa dessas tentativas, quando tentaram matar a mulher de Zheng, Catarina, os executores acabaram por assassinar por engano uma outra mulher.