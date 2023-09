Polícia denuncia beijo não consentido dado por manifestante na Catalunha

Um agente da polícia nacional espanhola, que participou nas ações realizadas no âmbito do referendo independentista realizado na Catalunha a 1 de outubro de 2017, denunciou o beijo não consentido que lhe foi dado por uma manifestante, em Barcelona, por considerá-lo um crime contra a liberdade sexual.De acordo com o El Mundo, na queixa escrita apresentada ao 7.º Tribunal de Instrução de Barcelona, o agente diz que uma desconhecida, com cerca de 60 anos, lhe deu um beijo na boca de forma "surpreendente, inesperada, repentina e não consensual".A ação foi conhecida no mesmo dia da queixa apresentada pelo Ministério Público contra o antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, na sequência do beijo não consentido a Jenni Hermoso, após a conquista do Campeonato do Mundo de futebol feminino pela seleção espanhola.De acordo com o queixoso, a mulher procurou desencadear "uma situação de violência generalizada" através da reação do polícia que foi de "repulsa" e "contenção".Na altura do incidente, as urnas de voto situadas nos serviços centrais do Departamento de Educação da Catalunha, em Barcelona, tinham acabado de ser retiradas, segundo o El Mundo, e enquanto desocupavam o centro, a polícia de choque espanhola foi "gritada, insultada, agredida e assediada", diz a queixa.