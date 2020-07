Polícia descobre cocaína escondida dentro de grãos de café

A polícia italiana intercetou uma embalagem que continha centenas de grãos de café com cocaína no interior, de acordo com o Metro.Cerca de 500 grãos foram cuidadosamente abertos, de forma a inserir a droga no seu interior, e fechados com fita adesiva.Apesar de parecer um plano perfeito, o nome que aparecia na encomenda foi o que levantou as suspeitas das autoridades.

‘Santino D’Antonio’, a quem a encomenda se destinava, é o nome de um líder da máfia no filme John Wick.



A encomenda foi enviada da Colombia para Itália, e os agentes seguiram a sua entrega e acabaram por prender o homem de 50 anos que a recebeu.