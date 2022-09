Polícia desmaia durante funeral da rainha Isabel II

Um polícia desmaiou, esta segunda-feira, durante as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II, em Londres.



O homem ter-se-á sentido mal e foi transportado de maca pelos colegas que prontamente o socorreram.



O momento foi captado durante o render da guarda, tendo o polícia desmaiado horas antes da procissão descer o The Mall, uma das principais avenidas londrinas.



Nos últimos dias, têm sido vários os momentos insólitos registados. Já na passada quinta-feira, outro polícia desmaiou enquanto protegia o caixão da monarca.



Só no sábado, 403 pessoas foram socorridas, sendo que 19 foram levadas para o hospital.