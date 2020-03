Polícia desmantela grupo armado neonazi na Alemanha

A polícia alemã desmantelou esta semana um perigoso grupo armado neonazi que terá inspirado o ataque terrorista que causou a morte de nove imigrantes na cidade de Hanau, no mês passado. "A operação prova que na Alemanha não há tolerância para o racismo mesmo em tempo de crise", afirmou o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, referindo-se à pandemia do novo coronavírus.

A ação policial, que decorreu de forma simultânea em 10 dos 16 estados federais alemães, visou o grupo Povos e Tribos Unidas da Alemanha, uma subdivisão do grupo neonazi Reichsbürger (Cidadãos do Reisch), movimento extremista com cerca de 20 mil apoiantes que rejeita a autoridade do Estado alemão e nega o Holocausto.

Durante as buscas foram apreendidas armas de fogo, munições, tacos de basebol, drogas, computadores e propaganda racista e antissemita. A polícia não confirmou o número de detenções mas adiantou que os visados são considerado "extremamente perigosos". Já o ministro do Interior referiu-se ao Reichsbürger como "uma ameaça ao Estado e à sociedade".

Em 2017, um membro daquele grupo foi condenado a prisão perpétua por matar a tiro um polícia. No mês passado, um extremista inspirado pelas ideias racistas e antissemitas do grupo matou a tiro nove imigrantes em dois bares de Hanau antes de matar a própria mãe e suicidar-se.