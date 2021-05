Polícia desmantela rede global de pedofilia no Paraguai com ligações a suspeito de matar Maddie

A polícia paraguaia desmantelou uma rede global de pedofilia, cujo cabecilha, um cidadão alemão, controlava no Paraguai. Através desta rede eram partilhados milhares de imagens de abuso sexual de crianças e, segundo as autoridades, Christian Kruse, de 58 anos, liderava o gang e terá tido contactos com Christian Brueckner, o principal suspeito de matar Maddie Mccann, desaparecida da Praia da Luz, no Algarve, em 2007.

A operação poderá revelar-se chave para perceber o que aconteceu à menina inglesa e permitir, finalmente, resolver o caso. "Há várias provas recolhidas pelas nossas agências de segurança, que podem contribuir para clarificar o caso de Madeleine McCann. Continuamos a trabalhar neste caso e contamos ajudar a resolvê-lo", diz o comissário Nimio Cardozo, da unidade anti-rapto da polícia paraguaia, em declarações à televisão alemã "ntv".

Segundo o responsável, as informações recolhidas pelas autoridades do Paraguai já foram partilhadas com os procuradores alemães que estão a cargo do caso da morte de Maddie McCann.

O cabecilha da rede designada "Boystown", Christian Kruse, foi detido na localidade de Belen, no dia 12 de abril. Está em prisão preventiva a aguardar julgamento. Foram apreendidos computadores e diverso material informático que está agora a ser analisado em pormenor pelas autoridades. Foram ainda detidos outros três homens.

"Trata-se de uma das maiores operações contra a pedofilia de sempre feitas no Paraguai. Prendemos um dos maiores administradores de websites de pornografia do mundo. Era procurado em vários países europeus e até nos EUA", garante Nimio Cardozo. Segundo o responsável da polícia, foram feitas detenções também na Alemanha, após terem sido identificados 5 mil endereços de IP que partilhavam as imagens alojadas nos servidores apreendidos.