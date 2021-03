Polícia desmantela rede internacional de vacinas Covid falsas e detém dezenas de pessoas

As forças políciais da China e da África do Sul apreenderam milhares de doses de uma vacina falsificada da Covid-19 e detiveram dezenas de pessoas envolvidas numa rede internacional de falsificação de vacinas, avança a BBCNews.

Segundo informação divulgada pela Interpol, esta quarta-feira, na China foram encontradas três mil doses de uma vacina Covid falsa numa fábrica onde foram detidas 80 pessoas.

Em Gauteng, uma província da África do Sul, foram descobertas 2400 doses da vacina falsificada que culminou na detenção de três pessoas de nacionalidade chinesa bem como de uma pessoa de nacionalidade africana.

Segundo a BBC, "a Interpol disse que, embora as operações policiais na China e na África do Sul sejam bem-vindas, esta foi apenas a ponta do iceberg no que se trata a assuntos relacionados com as vacinas contra a Covid-19".