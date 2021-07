Polícia desmantela rede que transportava migrantes a 250km/h para escapar à polícia

Foi desmantelada uma rede de contrabando de migrantes que atuava um pouco por toda Europa, com o objetivo de transportar as pessoas da Turquia para a Grécia. A operação decorreu no âmbito de uma investigação comandada pela Europol, com a ajuda da Direção-Geral búlgara de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Grega e a Polícia Nacional Húngara, revela o comunicado.



O grupo organizado utilizava carros registados na Bulgária e na Geórgia e circulava a mais de 250 quilómetros à hora com os migrantes escondidos no interior, para evitar operações policiais.

Cada migrante poderia render entre 2000 a 2500 euros ao grupo organizado e era frequente o transporte de 15 pessoas de cada vez, escondidas dentro das bagageiras das viaturas, o que resultava em lesões. No total, 442 migrantes foram transportados pela rede.



Na quarta-feira, foram realizadas 15 buscas que resultaram na detenção de 12 suspeitos (seis na Bulgária, cinco na Grécia e um na Hungria), 25 carros apreendidos, 40 telemóveis e dinheiro.

A operação foi iniciada em junho de 2016, com o objetivo de desmantelar redes criminosas envolvidas no tráfico humano e reforçar a segurança em pontos de migração.