Polícia detém dois manifestantes na véspera da convenção republicana

A polícia de Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte, deteve, pelo menos, duas pessoas e usou gás pimenta para dispersar manifestantes na véspera do início da Convenção Nacional Republicana, que arranca esta segunda-feira.

Mais de 100 manifestantes protestaram domingo à noite próximo de edifícios governamentais contra a presença do candidato republicano às presidenciais de novembro, Donald Trump, que estaria na altura a aterrar em Charlotte, antes de se dividirem em grupos, indicou a imprensa local.

Pouco depois, cerca de 80 manifestantes reuniram-se próximo do Westin Charlotte Hotel, onde os delegados republicanos vão permanecer ao longo dos próximos quatro dias da convenção republicana.