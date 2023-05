Polícia detém homem suspeito de matar a tiro cinco vizinhos nos EUA

A polícia do estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, anunciou ter detido o suspeito de ter matado a tiro cinco vizinhos após um deles se ter queixado do barulho, na sexta-feira.

Francisco Oropeza, 38 anos, foi detido na terça-feira, quatro dias depois, na cidade de Cleveland, a cerca de 72 quilómetros a norte da capital do estado, Houston, disse o xerife do condado de Montgomery, Rand Henderson.

O suspeito, de nacionalidade mexicana, foi detido sem incidentes, disse Henderson. O xerife não mencionou se Oropeza estava armado nem como as autoridades descobriram onde se encontrava o suspeito.