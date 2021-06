Polícia detém sete pessoas por posse de 'granadas de fumo' em local da cimeira do G7

Sete pessoas foram detidas pela posse de "granadas de fumo", tintas e megafones, sob suspeita de tentarem causar a desordem na região da Cornualha, onde se está a realizar a cimeira dos líderes do G7, comunicaram esta sexta-feira as autoridades.

As detenções ocorreram na quinta-feira, num controlo de segurança na cidade de Hayle, a cerca de seis quilómetros da baía de Carbys, onde os líderes dos países-membros do G7, grupo das nações mais industrializadas do mundo, estão hospedados.

As setes pessoas permanecem sob custódia da polícia de Devon e da Cornualha, sob suspeita de posse de "objetos destinados a causar danos" e de "conspiração para causar a desordem pública".

As autoridades britânicas criaram espaços nas cidades de Truro e Falmouth, onde serão permitidos protestos durante a cimeira, embora grupos como os ambientalistas da Rebelião da Extinção tenham avisado que tentarão aproximar as suas manifestações do hotel onde os líderes estão hospedados.

"Continuaremos a facilitar protestos legais e seguros, mas a atividade criminosa e a desordem pública não serão toleradas", advertiram as forças policiais.

As autoridades confirmaram que cerca de 40 grupos solicitaram oficialmente autorização para se manifestarem durante o evento internacional.

Mais de 5.000 agentes de várias regiões de Inglaterra foram destacados para a Cornualha, de forma a garantir a segurança da reunião do G7, que começa esta sexta-feira e irá durar até ao próximo domingo.