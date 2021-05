Polícia detido no centro de Moçambique após balear vizinho

Um polícia do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) foi esta segunda-feira detido na cidade da Beira, centro do país, suspeito de, fora de funções e embriagado, ter baleado um vizinho com a sua arma de serviço.

"Confirmamos o caso", disse Alfeu Sitoe, porta-voz da Sernic, referindo que o agente "está detido nas celas da segunda esquadra da PRM, na Ponta Gea", indiciado pelo crime de ofensas corporais.

Foi ainda aberto um processo disciplinar contra o agente, acrescentou.

Segundo o porta-voz do Sernic, a arma já foi recuperada pela corporação.

O caso aconteceu no sábado quando o agente e o vizinho se desentenderam, por razões ainda desconhecidas.