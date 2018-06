Polícia dispara contra homem junto à Catedral de Berlim

Causas do incidente ainda não são conhecidas.

16:31

Um polícia alemão disparou contra um homem que terá invadido a Catedral de Berlim, esta tarde de domingo.Segundo avançam os meios de comunicação social, citados pela Reuters, as causas do incidente ainda estão por apurar, mas duas pessoas ficaram feridas.Várias imagens foram partilhadas por uma testemunha local, no Twitter, mostrando uma corrente de polícias armados junto da Catedral, e duas ambulâncias estacionadas perto da atração turística alemã.Em atualização