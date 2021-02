Polícia dispersa festas clandestinas de Carnaval com milhares de foliões em São Paulo

A polícia de São Paulo, no Brasil, teve muito trabalho neste fim de semana para conseguir localizar e dispersar bailes e desfiles de Carnaval promovidos ilegalmente, já que todos os festejos carnavalescos deste ano foram proibidos devido ao alastramento da pandemia da Covid-19 por todo o Brasil. Depois de situações parecidas no Rio de Janeiro na sexta-feira e no sábado, ganharam destaque na imprensa deste domingo as grandes festas realizadas em Campinas, importante cidade universitária e industrial a 90 km de São Paulo, pelo elevado número de participantes.



Em apenas numa festa, um baile de Carnaval disfarçado de festa de aniversário de uma influencer, a polícia estima que estivessem presentes na altura da chegada dos agentes pelo menos três mil foliões, a maior parte deles menores e a consumirem álcool livremente, o que configura outro crime. Para tentarem fintar a proibição de festejos carnavalescos e a vigilância das autoridades, os promotores do baile levaram o evento para uma propriedade rural no bairro Ouro Verde, na periferia de Campinas, mas a estratégia não deu certo.





Pelo menos outras oito festas de Carnaval proibidas foram invadidas e dispersadas pela polícia em Campinas, uma região com elevado número de habitantes jovens. Numa delas, no bairro Jardim Rosália, os agentes da Guarda Civil Metropolitana, a polícia municipal, calcularam que estivessem outras duas mil pessoas.Na capital do estado, a cidade de São Paulo, a forte presença policial inibiu eventos de rua, mas os agentes tiveram de correr muito pois não faltavam opções de diversão carnavalesca para foliões indiferentes ao risco de contrairem e disseminarem ainda mais a Covid-19, que no Brasil já matou quase 240 mil pessoas. Monitorizando as redes sociais, ferramenta utilizada pelos promotores de eventos clandestinos, a polícia conseguiu localizar vários pontos onde iriam decorrer bailes e desfiles carnavalescos e impedí-los, ocupando as ruas da região.Nem tudo, no entanto, foi possível evitar. O Carnaval foi vivido com intensidade e sem problemas no interior de perigosas favelas de São Paulo onde a polícia evitou entrar para não deixar inocentes sob fogo cruzado, e, em bairros nobres, outras festas ilegais reuniram milhares de endinheirados em mansões e casas noturnas aparentemente fechadas ou supostamente realizando apenas pequenas confraternizações familiares, com os carros dos foliões serem levados por manobristas contratados para outras ruas para não chamar a atenção.