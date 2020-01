Polícia divulga fotografias de bebé abandonado para conseguir encontrar a mãe

Um recém-nascido foi abandonado no passado sábado em Hackney, um bairro de Londres. Preocupadas com a saúde da mãe, as autoridades revolveram divulgar fotografias do bebé a fim de encorajar a mulher a entrar em contacto com a polícia.



De acordo com um comunicado oficial da Polícia Metropolitana de Londres, o objetivo das autoridades é prestar assistência e apoio médico à mãe de Edward, nome dado ao bebé pelas autoridades em homenagem ao homem que o encontrou.







Realizadas as primeiras investigações, foi possível concluir que o pequeno Edward nasceu fora de um hospital.



"O bebé Edward tinha apenas 12 horas de vida quando foi encontrado abandonado", fez saber o sargento-detetive Andy Barry aquando da publicação do comunicado. A criança está ser "bem cuidada pela equipa do hospital e é um rapaz saudável".



O polícia deu ainda conta de que está a procurar a mãe do bebé. "É a minha principal preocuação", pode ler-se.



As autoridades pedem ainda a quem conheça a mãe do bebé, que ajude as autoridades a localizá-la para que possa ser ajudada.