Polícia diz que militares ligados a Bolsonaro planearam adesão das Forças Armadas a golpe de Estado

Militares ligados ao ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro planearam forçar a adesão das Forças Armadas a uma tentativa de golpe de Estado, segundo uma investigação da Polícia Federal, que realizou esta quinta-feira uma grande operação em vários estados.

Esta quinta-feira, Bolsonaro, generais que foram ministros no seu Governo, militares e ex-assessores estão a ser alvo de uma grande operação da Polícia Federal chamada Tempus Veritatis (Hora da Verdade) no âmbito de uma investigação a uma tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022.

A força policial comunicou também que Bolsonaro recebeu e ajustou a minuta de um decreto para se executar um golpe de Estado que previa deter juízes, líder do Senado e novas eleições.