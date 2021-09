Polícia do Brasil detém 'bolsonarista' que preparava ato antidemocrático

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve na sexta-feira o influenciador 'bolsonarista' Wellington Macedo, por suspeitas de participar na organização de atos antidemocrático a 07 de setembro, em apoio ao Presidente, Jair Bolsonaro.

A ação foi autorizada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República brasileira.

Macedo é investigado no STF num inquérito que investiga a organização e o financiamento de atos contra as instituições e a democracia no país sul-americano.