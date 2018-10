Polícia do Brasil faz buscas em imóveis do vice-presidente da Guiné Equatorial em São Paulo

Vice-presidente africano é acusado por vários países de branqueamento de capitais e outros crimes.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:13

A Polícia Federal brasileira desencadeou esta quarta-feira uma grande operação de busca e apreensão em propriedades do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang, suspeito de branqueamento de capitais através da compra de imóveis no país. Os agentes invadiram com ordem judicial apartamentos, casas de campo e escritórios de empresas que a PF diz serem de Teodorin, como o governante africano é conhecido, localizadas na cidade de São Paulo, em cidades no interior do estado de mesmo nome e ainda em Brasília.

O principal alvo dos federais na cidade de São Paulo foi um luxuoso apartamento de cobertura, com dois andares e mais de 1000 m2, localizado no elegante bairro dos Jardins, na região centro-sul da capital paulista. Esse apartamento foi comprado em 2008 por 3,57 milhões de euros, valores da época, mas a empresa que o adquiriu, localizada numa pequena cidade no interior e alegadamente pertencente ao governante, tem um capital social de apenas 2380 euros.

Na acção desta quarta-feira, a Polícia Federal dá continuidade a duas investigações instauradas contra o vice-presidente da Guiné Equatorial, uma aberta em Março e a outra em Setembro, ambas por suspeita de vários crimes cometidos pelo africano, principalmente branqueamento de capitais.

Em setembro, a Polícia Federal e o Fisco brasileiro apreenderam no Aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, 14,5 milhões de euros em dinheiro e jóias que estavam em malas não diplomáticas de assessores que chegaram em viagem particular ao Brasil acompanhando Teodorin. Ele, que tem imunidade, foi autorizado a deixar o aeroporto com as malas diplomáticas, que não podem ser revistadas, mas os agentes retiveram os 11 membros da comitiva e as respectivas bagagens, que foram abertas depois de quatro horas de muita tensão e discussão entre os africanos e os brasileiros.

Entre as jóias encontradas nessas malas estavam 20 relógios de ouro, alguns cravejados de diamantes. Segundo os assessores de Teodoro Obiang, os relógios eram todos de uso pessoal dele mas a polícia não acreditou e apreendeu tudo.

O governante, que declarou ter ido ao Brasil para se submeter a um tratamento de saúde, acabou por deixar o país dois dias depois. O governo da Guiné Equatorial protestou veementemente por escrito, acusou as autoridades brasileiras de terem cometido uma "grosseira violação" das práticas diplomáticas e exigiu a imediata devolução da fortuna apreendida, o que o Brasil não fez.

Teodorin é filho do ditador da Guiné Equatorial, também chamado Teodoro Obiang, que governa aquele país africano há 38 anos. O vice-presidente africano é acusado por vários países, nomeadamente França e EUA, de branqueamento de capitais e outros crimes.