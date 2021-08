Polícia do Brasil prende português procurado pela Interpol e condenado por burla

A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu na manhã desta segunda-feira preventivamente um cidadão português, de 48 anos, procurado pela Interpol e condenado pela justiça portuguesa pelo crime de burla qualificada, informaram fontes policiais.



O homem estava no Brasil há dois anos e foi encontrado pelas autoridades dentro da casa que detinha no país. Segundo o Globo, o suspeito fazia-se passar por "representante de um banco suíço para aliciar empresários de sucesso e pessoas com alto poder em Portugal". Era desta forma que o homem conseguia se apropriar de elevadas quantias à custa do património alheio.



O cidadão de nacionalidade portuguesa, detido em Parnamirim, na Grande Natal, no estado do Rio Grande do Norte, já tinha sido condenado, em Portugal, a 3 anos e 2 meses de prisão pelo crime de burla qualificada.