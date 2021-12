Polícia do Capitólio dos EUA detém funcionário na posse de uma pistola

Um funcionário do Capitólio caminhou esta quinta-feira pelo Congresso dos Estados Unidos durante vários minutos com uma pistola numa bolsa, antes de ser finalmente detido, informou a polícia do edifício, que abriu uma investigação ao incidente.

No início da manhã desta quinta-feira, a polícia do Capitólio detetou uma arma no 'scanner' de raio-X, mas o seu proprietário apenas foi detido quatro minutos depois, quando já se encontrava nos corredores do edifício que é a sede do Congresso.

O homem, de 57 anos, que trabalha no Capitólio, disse à polícia que se tinha esquecido da sua arma na bolsa que transportava.