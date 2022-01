Polícia do Colorado resolve homicídio com 40 anos através do ADN de um corpo exumado

Joe Ervin,

Os homicídios de quatro mulheres, que aconteceram entre 1978 e 1981, foram finalmente resolvidos. Quarenta anos depois, a polícia do Colorado, nos Estados Unidos da América, conseguiu descobrir o assassino através da utilização de genealogia genética e ADN familiar, tendo exumado o corpo do então suspeito para a confirmação.O assassino, chamadosuicidou-se há cerca de quarenta anos, após ter sido preso por um tiroteio que vitimou um agente da polícia."Embora o assassino não possa ser totalmente responsabilizado pelos seus actos desprezíveis, esperamos que saber quem é o responsável possa trazer alguma paz às famílias", disse o Chefe da Polícia de Denver, Paul Pazen, numa conferência de imprensa na passada sexta-feira.Os quatro homicídios foram inicialmente investigados como casos separados. As mortes foram posteriormente relacionadas, entre 2013 e 2018, através de provas de ADN. Em 2019, o Laboratório Criminal da Polícia de Denver tomou conhecimento de um "elo de ancestralidade positivo".Dois anos depois, as autoridades conseguiram uma correspondência de alguém próximo do suspeito, que na altura ainda não tinha sido identificado, através de uma pesquisa nos registos do Texas por parentes biológicos do perfil de ADN do assassino. Uma análise feita no início deste mês confirmou que Joe Ervin era a pessoa procurada.