Polícia do Equador apreende 268 quilos de cocaína em navio no alto mar

Um carregamento de 268 quilos de cocaína foi apreendido num barco, intercetado em alto mar, que tinha partido do Equador, avançou na sexta-feira a Polícia Nacional equatoriana.

O navio, que seguia para o estrangeiro, foi intercetado a dez milhas náuticas (19 quilómetros) do porto equatoriano de Posorja, numa operação conjunta entre a polícia e a Marinha do Equador.

O chefe de polícia do departamento de antinarcóticos do distrito metropolitano de Guayaquil disse que a bordo do navio foi apreendido um contentor de carga, no interior do qual havia 12 sacas com 274 blocos retangulares de cocaína, cujo peso total era de 268 quilos.