Polícia do Ohio despedido após matar afro-americano desarmado

Um polícia caucasiano do Ohio, nos Estados Unidos, foi despedido depois do homicídio de um afro-americano desarmado e apenas com um telemóvel na mão, a quem o agente também recusou assistência médica durante vários minutos.

O homicídio de Andre Hill, de 47 anos, ficou registado na câmara instalada na farda do agente Adam Coy.

O polícia de Columbus foi despedido poucas horas depois de uma sessão em tribunal para determinar exatamente se Coy manteria ou não o emprego, explicitou o Diretor de Segurança Pública daquela cidade, através de uma declaração citada pela agência de notícias Associated Press (AP).