Polícia do Rio de Janeiro descobre cemitério clandestino com pelo menos 12 corpos

A polícia brasileira encontrou na sexta-feira um cemitério clandestino com pelo menos 12 corpos, no município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde opera um grupo de milícias.

O túmulo foi descoberto a cerca de 40 quilómetros da cidade do Rio de Janeiro e as autoridades acreditam que o cemitério seria usado pela milícia que atua na região, e que foi alvo, esta semana, de uma operação que culminou em 43 detenções.

Na noite de sexta-feira, as autoridades encontraram 12 corpos, alguns em estado de decomposição avançada.



As identidades dos corpos ainda são desconhecidas.