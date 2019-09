Polícia do Rio de Janeiro já matou cinco crianças este ano

Ações violentas e negligentes da polícia em favelas da cidade brasileira do Rio de Janeiro já mataram este ano cinco crianças, a mais velha com apenas 12 anos. A última vítima, Ágatha Félix, de oito, foi morta pelas costas na sexta-feira quando estava sentada ao lado da mãe dentro de uma carrinha no Complexo do Alemão, quando um polícia tentou atingir um motociclista.Em todos os casos, a polícia negou ou tentou justificar os crimes e, no caso de Ágatha, alegou que agentes foram atacados a tiro por criminosos e a menina foi atingida no meio do fogo cruzado, o que várias testemunhas negam. Dias antes, a 7 de setembro, a polícia avançou uma explicação ainda mais revoltante para a morte de Kauê Ribeiro, de 12 anos, afirmando que o menino tinha disparado contra os agentes.Além das cinco crianças mortas e outras 11 feridas desde janeiro, quando o novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tomou posse e adotou uma política de segurança pública mais dura, a polícia do Rio já matou 1294 pessoas, proporcionalmente mais do que em todo o ano 2018. A trágica morte de Ágatha Félix colocou ainda em causa a aprovação da nova legislação anticrime do PR Jair Bolsonaro, que prevê que os polícias não possam ser punidos por matarem pessoas, independentemente das circunstâncias.