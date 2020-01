Polícia do Rio de Janeiro matou cinco pessoas por dia em 2019

A cada dia do ano passado, pelo menos cinco pessoas foram mortas pela polícia no Rio de Janeiro, num trágico recorde desde 1998, quando este tipo de dados começou a ser recolhido. Para a polícia, todos os mortos eram criminosos perigosos, mas investigações posteriores revelaram que várias dessas vítimas eram pessoas inocentes e até crianças.Oficialmente, 1810 pessoas foram mortas em ações policiais no Rio em 2019, 40% de todas as mortes atribuídas à polícia no Brasil nesse ano.O aumento brutal da letalidade policial no Rio de Janeiro ocorreu num ano em que os homicídios intencionais não provocados por agentes tiveram uma redução de 19%. Essa disparidade deve-se em grande parte à polémica política de confronto defendida tanto pelo presidente Jair Bolsonaro como pelo novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que chega a comemorar publicamente a morte de um suspeito como um golo.Por ordem de Witzel, civis apanhados com armas em favelas devem ser abatidos, mesmo que não estejam a ameaçar ninguém.O governador espalhou snipers perto de favelas violentas e ele próprio chegou a participar nos polémicos voos rasantes de helicópteros da polícia de onde atiradores de elite disparam sobre as casas e ruas numa ação de intimidação.