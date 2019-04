Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia do Sri Lanka invade grupo islâmico suspeito de atentados suicidas

Atentados suicidas contra igrejas e hotéis no Sri Lanka mataram mais de 250 pessoas.

11:53

A polícia armada do Sri Lanka lançou este domingo uma busca na sede de um grupo islâmico, o nacional Thawheedh Jamaath, suspeito de estar por trás dos atentados suicidas contra igrejas e hotéis que mataram mais de 250 pessoas, segundo uma testemunha da Reuters.



O ataque ocorreu na base do NTJ na cidade de Kattankudy, no leste do país, um dia depois de o grupo ter sido banido sob novas leis de emergência.



A polícia acredita que Zahran Hashim, o suposto líder dos ataques no domingo de Páscoa, levou o grupo a preparar os ataques em Colombo, bem como numa igreja em Batticaloa, no leste.