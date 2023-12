Polícia do Texas investiga ligação entre vários tiroteios ocorridos na terça-feira

Já da parte da tarde, a polícia respondeu a uma situação de roubo perto de Austral Loop e, após uma troca de tiros, terá começado uma perseguição ao suspeito.O suspeito sofreu um acidente de viação enquanto fugia da polícia e foi preso.As autoridades entraram na casa que tinha sido assaltada e encontraram duas pessoas mortas, com ferimentos de bala.A polícia foi, entretanto, informada de que o homem detido tinha ligação com uma casa em San Antonio e decidiu ir ao local. Quando lá chegou, deparou-se com mais dois mortos, com idades entre 40 e os 50 anos.Os agentes da polícia revelaram à ABC News que os cadáveres foram deixados num quarto muito pequeno e que o cenário encontrado era"horrível".Acredita-se que o suspeito tenha matado inicialmente as duas pessoas na casa de San Antonio e depois seguido para Austin.