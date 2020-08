Polícia salva bebé deixado em carro a escaldar pela mãe

Um polícia americano de Duncanville salvou a vida de um bebé deixado no carro ao sol pelos pais, quando dentro do habitáculo a temperatura atingia quase 49° C.

Fonte policial daquela cidade texana dos arredores de Dalla, explicou que às 17h00 da última segunda-feira foi enviado um agente ao local após uma denúncia.

O agente, que filmou em vídeo a operação de salvamento, encontrou um bebé com menos de um ano de idade a chorar e coberto de vómito, visivelmente perturbado pelo calor dentro do veículo.

O polícia partiu o vidro do lugar do "pendura" da viatura, depois de verificar que as portas estavam trancadas, e colocou o bebé no carro patrulha com o ar condicionado ligado enquanto esperava pela ambulância.

O incidente foi depois relatado aos Serviços de Proteção à Criança, que ficou com a custódia do bebé, bem como ao tribunal para determinar se a mãe deveria ser acusada de negligência.