A Polícia de Maryland, nos Estados Unidos da América está a investigar um tiroteio com múltiplas vítimas na empresa Columbia Machine em Smithsburg, segundo o gabinete do Xerife do Condado de Washington, Joshua McCauley.Pelo menos três pessoas morreram na sequência do tiroteio, segundo a polícia.Joshua McCauley afirma que a situação ainda está ativa mas que não há qualquer tipo de perigo para a comunidade. "O suspeito de disparar em Smithsburg já não é uma ameaça", acrescenta.Em atualização