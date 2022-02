Dois anos de prisão para polícia dos EUA que matou afro-americano e alegou ter confundido taser com arma

A antiga agente da polícia de Brooklyn Kim Potter, dada como culpada por um tribunal de Minneapolis por disparar

e matar

o motorista afro-americano Daunte Wright em abril do ano passado, durante uma operação de trânsito, conheceu a pena esta sexta-feira: Kim, que alegou em tribunal ter confundido o taser com a arma, dizendo que o disparo foi "um engano", apanhou dois anos de prisão.A ex-agente, afastada das forças policiais, cumprirá apenas 16 meses numa prisão dos EUA, e o restante tempo da pena em liberdade condicional, decidiu o tribunal. homicídio de Daunte Wright, de 20 anos , aconteceu no dia 11 de abril 2021 a cerca de 16 quilómetros do tribunal onde o ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, estava a ser julgado pelo homicídio de George Floyd. O agente acabou também condanado a cadeia.Wright estava prestes a ser preso por uma acusação de porte de arma, quando tentou voltar para o carro e Kim disparou contra o motorista. Na altura, a defesa da ex-polícia argumentou que ela pretendia usar o taser, mas sem querer puxou a arma e deu o tiro fatal.