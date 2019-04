Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia em confrontos com manifestantes dos coletes amarelos em Estrasburgo

Autoridades dispararam gás lacrimogéneo de forma a empurrar os manifestantes que tentaram marchar em direção ao prédio do Parlamento Europeu.

As autoridades dispararam gás lacrimogéneo de forma a empurrar os manifestantes que tentaram marchar em direção ao prédio do Parlamento Europeu na cidade de Estrasburgo, no leste do país, no 25º fim de semana consecutivo de protestos contra as políticas do presidente Emmanuel Macron.



Os chamados manifestantes de "coletes amarelos" voltaram às ruas da França dois dias depois de Macron delinear propostas de políticas, incluindo cortes de impostos no valor de cerca de 5 bilhões de euros em resposta aos protestos.



Os protestos, batizados em homenagem aos coletes de alta visibilidade dos motoristas, começaram em novembro devido aos aumentos dos impostos sobre os combustíveis, mas transformaram-se numa revolta violenta contra políticos e contra um governo que eles consideram inatingível.



Cerca de dois mil manifestantes reuniram-se perto da sede das instituições da União Europeia em Estrasburgo, onde os organizadores prepararam o protesto internacional, um mês antes das eleições parlamentares da UE.



