Polícia em desespero na luta contra os protestos na Catalunha: "Procuravam um homem morto"

A polícia espanhola tenta travar os protestos independentistas que continuam a manifestar-se. Ao quinto dia de violentos protestos, as autoridades, entre pedras e balas de chumbo, já falam na existência de um morto."Estamos perto de perder a batalha. Eles estavam à procura de um homem morto", disseram as autoridades catalãs, segundo o jornal El Mundo, sobre as manifestações, que já feriram mais de 300 polícias, aludindo ao facto de este sábado um elemento da Unidade de Intervenção Policial de Vigo ter sido internado com um traumatismo craniano grave e dificuldades respiratórias."Nunca vimos tanta violência", confessam, de acordo com o El Espanol.Recorde-se que a cidade de Barcelona viveu na sexta-feira a pior noite de violência desde o início dos protestos contra a condenação de nove dirigentes separatistas, na segunda-feira.Os confrontos entre polícias e manifestantes, que se seguiram à greve geral e aos desfiles independentistas que decorrem pacificamente durante o dia, saldaram-se em, pelo menos, 182 feridos e 83 detidos, para além dos 300 agentes policiais já referidos.Tal como nos dias anteriores, o epicentro da violência foi a sede da Polícia Nacional na Via Laietana, onde se juntaram centenas de manifestantes radicais, na sua maioria jovens e de rosto tapado, que lançaram pedras e garrafas contra a polícia e ergueram barricadas em chamas no meio da rua.