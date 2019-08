Polícia em estado grave depois de ser esfaqueado em Londres

Um agente da polícia de Londres ficou ferido com gravidade depois ter sido vítimas de um ataque em Leyton. O homem foi esfaqueado várias vezes, segundo informações da Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres.De acordo com o jornal The Telegraph, o agente foi atacado cerca das 00h00 desta quinta-feira depois de tentar parar uma carrinha para realizar uma fiscalização rodoviária. O motorista do veículo, com cerca de 50 anos, não acatou as ordens da autoridade, saiu da carrinha e esfaqueou o polícia com uma faca.

Ferido, o agente conseguiu parar o suspeito que acabou detido por outro polícia.



A vítima, com cerca de 30 anos, teve de ser transportada para o hospital onde se encontra em estado crítico, mas estável, de acordo com a Polícia Metropolitana de Londres.



O autor do crime ficou detido e vai ser transferido para uma delegacia policial em Londres.