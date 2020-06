Polícia empurra idoso em protestos nos EUA e deixa-o inconsciente no chão

Dois polícias de Buffalo, EUA, foram suspensos esta quinta-feira depois de terem empurrado um idoso que participava nos protestos pela morte de George Floyd. O homem caiu desamparado, bateu com a cabeça e ficou a sangrar, inconsciente, no chão. O caso gerou polémica porque, inicialmente, o porta-voz da polícia de Buffalo comunicou que um manifestante tinha ficado ferido porque “tropeçou e caiu”.

Um vídeo captado pela rádio local WBFO mostra o que realmente aconteceu e motivou as medidas de suspensão dos dois polícias envolvidos.

As imagens mostram o homem, de 75 anos, a aproximar-se do grupo de polícias que se preparava para atuar contra os manifestantes, que protestavam a morte do afro-americano morto pela polícia de Minneapolis George Floyd. O idoso pára para tentar falar com os agentes quando um deles grita “empurra-o” três vezes. Um polícia empurra o idoso, enquanto outro estende o bastão, preparando-se para o empurrar também.

O homem cai desamparado para trás e bate com a cabeça, ficando a sangrar da orelha direita. No final do vídeo vê-se um agente que se baixa para examinar o manifestante ferido, mas é imediatamente afastado por outro polícia. Vários polícias continuam a passar pelo idoso, inconsciente no chão, sem verificarem se está bem.

O Mayor da cidade, Byron Brown, já reagiu e comunicou que o homem ficou ferido com gravidade e se encontra internado no hospital e ordenou que fosse aberta investigação imediatamente, o que resultou na suspensão dos polícias envolvidos. “Depois de dias de protestos pacíficos e de uma série de reuniões que eu tive com a polícia e membros da comunidade, o evento desta noite destrói-me o coração”, afirmou.