Polícia enche capacete de água e despeja-o em churrasco de casal que furou isolamento

Dois polícias de Surrey, em Inglaterra, decidiram ser originais na forma como mandam as pessoas que desobedecem ao isolamento para casa.

Hove BBQ Moment - I can't play all clips due to foul language - patients of a saint these officers pic.twitter.com/wCWn4Y8K82

Ao ver um casal a fazer um churrasco na praia, e a alegar o seu direito a churrasco, um dos polícias decidiu encher o capacete com águae despejá-lo em cima do churrasco.



O momento foi gravado e publicado nas redes sociais.

The ceremonial extinguishing of the bbq using a beach patrol guys helmet. Then tried to eat his wet sausage pic.twitter.com/GLN8kkRSg6