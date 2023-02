As autoridades neo-zelandesas encontraram 3,2 toneladas de cocaína, avaliadas em 279 milhões de euros, a flutuar no Oceano Pacífico.De acordo com a agência Reuters, a polícia da Nova Zelândia acredita que a droga encontrada tinha como destino a Austrália."Esta é uma das maiores apreensões de droga alguma vez feita pelas autoridades deste país", disse o comissário da polícia Andrew Coster.Ainda não foram efetuadas detenções.