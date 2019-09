Polícia encontra 44 corpos mutilados colocados em 119 sacos de lixo

A polícia encontrou e identificou 44 corpos mutilados enterrados num poço nos arredores da cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, México. As diferentes partes dos corpos foram empacotadas em 119 sacos pretos.

A descoberta foi feita no início do mês de setembro quando os residentes se começaram a queixar do mau odor. Para recuperar os cadáveres foi usada maquinaria pesada.

A maioria dos corpos foram desmembrados e as autoridades tiveram de juntar os diferentes membros de forma a conseguirem identificar os restos mortais. Muitas das partes continuam por identificar.

Uma organização local pediu ao governo para enviar mais especialistas de forma a auxiliar as autoridades na identificação dos corpos. O departamento forense está sobrecarregado e não possui os meios necessários para concluir a operação.



Jalisco é um dos estados mais perigosos do México, uma vez que é lá que se encontra um dos mais violentos gangues do país associado ao tráfico de droga.



Esta foi a segunda maior concentração de restos mortais encontrada em Jalisco este ano.