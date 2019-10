Polícia encontra altar com mais de 40 crânios utilizado por cartéis de droga no México

A polícia encontrou, na passada terça-feira, mais de 40 crânios, ossos e um feto dentro de uma jarra de vidro num altar satânico num prédio que se acredita ser frequentado por traficantes de droga, na Cidade do México.

Segundo a agência de notícias Reuters, a descoberta foi feita durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Tepito que levou à detenção de 31 pessoas suspeitas de atividade em cartéis. Contudo, 27 dos suspeitos detidos já estão em liberdade.

Os investigadores vasculharam o prédio e encontraram mais de 40 crânios agrupados em torno de uma cruz adornada com uma máscara no centro. As imagens publicadas pelos jornais locais mostram à direita da cruz, uma parede cheia de símbolos, incluindo vários corpos celestes, uma pirâmide e uma cabeça de cabra com um hexagrama em redor dos chifres.

De acordo com o Daily Mail, alguns dos crânios estavam cobertos de sangue, o que um especialista não identificado acredita ser "o resultado de um ritual para evitar a prisão".

Os investigadores encontraram também 40 maxilares e 30 ossos de pernas e braços. O jornal mexicano La Jornada informou que é um número aproximado, uma vez que os especialistas ainda não concluíram as buscas e não descartaram a hipótese de encontrar mais na continuidade das buscas noutras casas do bairro.



O escritório da Procuradoria-Geral da Cidade do México afirma que está a investigar a origem dos crânios e se o feto encontrado é humano.

Além destas descobertas, foram ainda apreendidos dois laboratórios utilizados para produzir drogas sintéticas, 50kg de substâncias utilizadas na produção, 20kg de cocaína e mais de duas toneladas de canábis. Foi também encontrada uma quantia de dinheiro não divulgada.