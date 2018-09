Polícia entra na casa errada e mata morador por engano

Vídeo mostra momentos de pânico após o disparo, em Dallas, nos Estados Unidos.

13:00

Amber Guyer, polícia, chegava do trabalho quando entrou por engano noutro apartamento, pensando ser a sua própria casa. A mulher deu de caras com o morador e, pensando tratar-se de um assaltante, baleou-o. Botham Jean, de 26 anos, acabou por morrer no hospital, na passada quinta-feira, em Dallas.

Imagens publicadas nas redes sociais por um vizinho mostram a atiradora fardada a chorar ao telefone enquanto os paramédicos tentam reanimar a vítima.

A mulher terá dito às autoridades que voltava do trabalho ao final da noite e acreditava estar a entrar no seu apartamento quando viu um homem negro e disparou, pensando que era um assaltante.

Segundo o Daily Mail, Amber Guyer trabalha no Departamento da Policia de Dallas há quatro anos. A mulher será agora acusada de homicídio, embora ainda não tenha sido apresentada qualquer queixa.

Até à data ainda não se sabe como é que a polícia terá entrado no apartamento, nem se a porta do apartamento estaria aberta ou fechada.

Vizinhos questionam-se se o tiroteio terá sido resultado do cansaço ou devido à raça, sendo que a mulher era branca e a vítima era um homem negro.

A família da vítima descreveu Jean como cristão, devoto e um cantor talentoso.